Рамос: "Мы отдадим борьбе все силы, чтобы завоевать трофей и привезти его домой"

Капитан "Реала" Серхио Рамос прокомментировал предстоящий матч с "Манчестер Юнайтед" за Суперкубок УЕФА.

"Встречаются две великие команды. Соперник располагает хорошими игроками. Мы отдадим борьбе все силы, чтобы завоевать трофей и привезти его домой. Капитанская повязка в "Реале" - привилегия. Мы выйдем на игру в статусе чемпионов Европы, и я с нетерпением жду стартового свистка. Нам по силам взять очередной титул.

Криштиану Роналду очень важен для нашей команды, пусть даже и тренировался всего несколько дней. Он важен для нас вне зависимости от того, сыграет он завтра или нет" - приводит слова Рамоса официальный сайт УЕФА.

Матч между "Реалом" и "МЮ" состоится завтра в 21:45.

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