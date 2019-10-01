Рамос: "Мы полностью провалили первый тайм"

Капитан "Реала" Серхио Рамос высказался о результате матча с "Брюгге" (2:2).

"Мы обязаны были играть лучше и все знают, что нужно было проделать больше работы. Мы полностью провалили первый тайм. Было понятно, что после перерыва мы будем смелее и попытаемся исправить ситуацию", - приводит слова Рамоса AS.

Напомним, что в первом туре групповой стадии "Реал" проиграл ПСЖ (0:3).

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