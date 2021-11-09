Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Испанский защитник ПСЖ Серхио Рамос начал тренироваться в общей группе парижан.

Как сообщает Le Parisien, испанец принимал участие в тренировочном матче против молодежной команды "Пари Сен-Жермен".

Напомним, что Рамос перешел в ПСЖ на правах свободного агента в летнее трансферное окно. До сих пор испанский футболист не сыграл ни единого официального матча из-за травмы.

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