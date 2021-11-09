Рамос начал тренироваться в общей группе
Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен
Испанский защитник ПСЖ Серхио Рамос начал тренироваться в общей группе парижан.
Как сообщает Le Parisien, испанец принимал участие в тренировочном матче против молодежной команды "Пари Сен-Жермен".
Напомним, что Рамос перешел в ПСЖ на правах свободного агента в летнее трансферное окно. До сих пор испанский футболист не сыграл ни единого официального матча из-за травмы.
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
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|5
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|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13