Рамос надеется, что Неймар перейдет в ПСЖ

Капитан "Реала" Серхио Рамос после матча с "Барселоной" (2:3) на Международном кубке чемпионов высказался о возможном трансфере Неймара в ПСЖ.

"У меня с ним прекрасные отношения. Я поменялся с ним футболками и надеюсь, что он сделал это в последний раз в качестве футболиста "Барселоны", иначе нас ждут проблемы.

Он ничего мне не сказал, у всех есть право на выбор. Думаю, Неймар - отличный футболист, ключевая фигура для "Барселоны", и он сам определит свое будущее" - приводит слова Рамоса Marca.

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