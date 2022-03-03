Рамос надеется сыграть с "Реалом"
Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен
Испанский защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос надеется восстановиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", сообщает Marca.
По сведениям источника, футболист форсирует процесс реабилитации. В настоящее время у Рамоса мышечное повреждение.
Матч "Реал" - ПСЖ состоится 9 марта. В первом матче французский клуб одержал победу со счетом 1:0.
В нынешнем сезоне 35-летний Рамос провел за ПСЖ пять матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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