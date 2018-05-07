Рамос: "Нам будет не хватать Иньесты в Эль Класико"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос послал сообщение своему коллеге из каталонской "Барселоны" Андресу Иньесте.

Так, в своем твиттере 32-летний защитник королевского клуба опубликовал свое фото с футболкой легенды "сине-гранатовых" в руках. Под снимком Рамос написал: " Помимо того, что произошло вчера на поле, воскресное Эль Класико запомнится как последнее Эль Класико Андреса Иньесты. Нам будет не хватать тебя, мой друг ".

Напомним, Рамос не исключил своего ухода в один из китайских клубов. | soccernews.ru