Рамос: "Нам будет не хватать Иньесты в Эль Класико"

Теги реал мадридбарселонасерхио рамосандрес иньеста

Рамос: "Нам будет не хватать Иньесты в Эль Класико"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос послал сообщение своему коллеге из каталонской "Барселоны" Андресу Иньесте.

Так, в своем твиттере 32-летний защитник королевского клуба опубликовал свое фото с футболкой легенды "сине-гранатовых" в руках. Под снимком Рамос написал: "Помимо того, что произошло вчера на поле, воскресное Эль Класико запомнится как последнее Эль Класико Андреса ИньестыНам будет не хватать тебя, мой друг".

Напомним, Рамос не исключил своего ухода в один из китайских клубов. | soccernews.ru

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