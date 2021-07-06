Рамос нашел себе дом в самом престижном районе Парижа

Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Испанский защитник Серхио Рамос нашел себе дом в Париже перед переходом в ПСЖ, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, футболист Рамос будет жить в престижном районе Нейи-сюр-Сен. Соседями испанца по району будут игроки ПСЖ Мауро Икарди, Серхио Рико, Ди Мария и Маркиньос.

Ранее сообщалось, что Рамос в ближайшее время подпишет с ПСЖ двухлетний контракт. Испанец является свободным агентом, поэтому достанется французскому клубу бесплатно.

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