Рамос назвал игрока сборной Англии, который смог бы добиться успеха в Ла Лиге

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Рамос назвал игрока сборной Англии, который смог бы добиться успеха в Ла ЛигеКапитан сборной Испании Серхио Рамос назвал игрока национальной команды Англии, который смог бы добиться успеха в Ла Лиге, информирует Bleacher Report Football.

Так, на вопрос о том, кто из сегодняшних соперников "красной фурии" мог бы успешно выступать в Примере, 32-летний защитник ответил: "Давайте начнем с Харри Кейна".

В нынешнем сезоне Кейн забил 6 мячей и сделал 1 результативную передачу в 10 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, Рамос сделал заявление об отсутствии Альбы в сборной Испании. | soccernews.ru

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