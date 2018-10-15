Рамос назвал игрока сборной Англии, который смог бы добиться успеха в Ла Лиге

Капитан сборной Испании Серхио Рамос назвал игрока национальной команды Англии, который смог бы добиться успеха в Ла Лиге, информирует Bleacher Report Football.

Так, на вопрос о том, кто из сегодняшних соперников "красной фурии" мог бы успешно выступать в Примере, 32-летний защитник ответил: "Давайте начнем с Харри Кейна".

В нынешнем сезоне Кейн забил 6 мячей и сделал 1 результативную передачу в 10 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, Рамос сделал заявление об отсутствии Альбы в сборной Испании. | soccernews.ru