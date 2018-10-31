Рамос назвал Пересу своего фаворита в борьбе за тренерское кресло "Реала"

Теги серхио рамосреал мадридантонио контероберто мартинесфлорентино перес

Рамос назвал Пересу своего фаворита в борьбе за тренерское кресло "Реала"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос назвал президенту своего клуба Флорентино Пересу своего фаворита в борьбе за тренерское кресло их команды.

Так, согласно сведениям Football Espana, именно 32-летний защитник "сливочных" выступил одним из главных противников переезда на "Сантьяго Бернабеу" итальянского специалиста Антонио Конте. Видеть же следующим наставником своей команды Рамос желает Роберто Мартинеса, который в настоящее время связан контрактными обязательствами с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией.

Напомним, испанская пресса назвала очевидный плюс для "Реала" в приглашении Роберто Мартинеса. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 10 21
2 Алавес 10 20
3 Севилья 10 19
4 Атлетико Мадрид 10 19
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Вальядолид 10 16
7 Леванте 10 16
8 Хетафе 10 15
9 Реал Мадрид 10 14
10 Сельта Виго 10 13
11 Жирона 10 13
12 Реал Сосьедад 10 12
13 Бетис 10 12
14 Валенсия 10 11
15 Эйбар 10 11
16 Атлетик Бильбао 10 10
17 Вильярреал 10 9
18 Леганес 10 8
19 Райо Вальекано 10 6
20 Уэска 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов