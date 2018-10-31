Рамос назвал Пересу своего фаворита в борьбе за тренерское кресло "Реала"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос назвал президенту своего клуба Флорентино Пересу своего фаворита в борьбе за тренерское кресло их команды.

Так, согласно сведениям Football Espana, именно 32-летний защитник "сливочных" выступил одним из главных противников переезда на "Сантьяго Бернабеу" итальянского специалиста Антонио Конте. Видеть же следующим наставником своей команды Рамос желает Роберто Мартинеса, который в настоящее время связан контрактными обязательствами с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией.

Напомним, испанская пресса назвала очевидный плюс для "Реала" в приглашении Роберто Мартинеса. | soccernews.ru