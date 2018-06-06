Рамос назвал своего фаворита на замену Зидану

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Рамос назвал своего фаворита на замену ЗидануКапитан мадридского "Реала" Серхио Рамос назвал своего фаворита на пост нового главного тренера своей команды.

Так, по сведениям Don Balon, 32-летний бек предпочитает, чтобы заменой бывшему наставнику "сливочных" Зинедину Зидану стал Хулен Лопетеги, возглавляющий сейчас сборную Испании. По мнению защитника, 51-летний специалист, хорошо проявивший себя по работе с "красной фурией", обладает всеми необходимыми качествами, чтобы повести королевский клуб к новым победам.

Напомним, Марселино исключил свой уход в "Реал". | soccernews.ru

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