Рамос назвал свою цель в сборной Испании
Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос рассказал, что думает о повторении рекорда Икера Касильяса по числу матчей сборную Испании.
"Я могу достичь большего, мне ничего не помешает, рекорды существуют, чтобы их бить.
Я себя хорошо чувствую и всегда жду вызова в сборную. Моя цель - достичь 200 игр за сборную.
Я не загадываю так далеко, но в футболе все может быть. Каждый год я наслаждаюсь футболом. Хочу стать чемпионом с командой", - сказал защитник.
Вчера, 8 сентября, сборная Испании разгромила Фаррерские острова со счетом 4:0. Рамос выступает за национальную команду с 2005 года.
А еще: Серхио Рамос вошел в десятку лучших бомбардиров сборной Испании| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0