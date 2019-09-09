Рамос назвал свою цель в сборной Испании

Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос рассказал, что думает о повторении рекорда Икера Касильяса по числу матчей сборную Испании.

"Я могу достичь большего, мне ничего не помешает, рекорды существуют, чтобы их бить.

Я себя хорошо чувствую и всегда жду вызова в сборную. Моя цель - достичь 200 игр за сборную.

Я не загадываю так далеко, но в футболе все может быть. Каждый год я наслаждаюсь футболом. Хочу стать чемпионом с командой", - сказал защитник.

Вчера, 8 сентября, сборная Испании разгромила Фаррерские острова со счетом 4:0. Рамос выступает за национальную команду с 2005 года.

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