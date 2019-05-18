Рамос не хочет, чтобы клуб покупал Погба
Капитан "Реала" Серхио Рамос поговорил с президентом клуба Флорентино Пересом по поводу возможного перехода полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
По данным испанских СМИ, защитник настаивет на том, чтобы клуб отказался от покупки француза, так как это может негативно повлиять на атмосферу в раздевалке.
Рамос заявил, что Погба будет вести себя также, как Гарет Бэйл.
Напомним, "Реал" планировал купить француза за 150 миллионов евро, однако "МЮ" готов отпустить игрока не менее, чем за 188 млн. евро.
Погба в нынешнем сезоне участвовал в 48 матчах за "Манчестер Юнайтед", забив 16 голов и сделав 11 результативных передач. На данный момент он зарабатывает 17 миллионов евро в год.
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|Тоттенхэм
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|38
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|38
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|38
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|Саутгемптон
|38
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