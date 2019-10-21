Рамос не хочет видеть Моуринью в "Реале"

Теги реал мадриджозе моуриньюзинедин зидан

Рамос не хочет видеть Моуринью в "Реале"

Капитан "Реала" Серхио Рамос выступает против того, чтобы клуб вновь возглавил Жозе Моуринью, сообщает AS.

По сведениям издания, именно поэтому Рамос публично выразил поддержку нынешнему главному тренеру Зинедину Зидану.

Ранее сообщалось, что президент королевского клуба Флорентино Перес недоволен работой Зидана и рассматривает вариант с возвращением Моуринью, с которым у него сохранились хорошие отношения.

Что касается Рамоса, то у него были конфликты с Моуринью, когда португалец тренировал "Реал".

Не пропустите: Зидан высказался о своем положении в "Реале". | http://soccernews.ru

 
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