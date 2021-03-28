Рамос не может договориться с "Реалом" о контракте

Теги серхио рамосреал мадрид

Рамос не может договориться с "Реалом" о контрактеФото: Твиттер @SergioRamos 
"Реал" не может договориться со своим капитаном Серхио Рамосом об условиях нового соглашения, сообщает As.

Мадридцы предлагает защитнику контракт на 1 год и сокращение зарплаты на 20% ("Реал" планирует предложить это всем игрокам).

Однако, испанец уверен, что заслуживает как минимум 2-летнего договора или соглашения по схеме "1+1", но с сохранением прежней зарплаты.

"Сливочные" не думают, стоит ли заключать долгосрочный контракт с футболистом, которому 30 марта исполнится 35 лет. Рамос настаивает, что у него впереди еще несколько лет карьеры.

Напомним, защитник выступает за "Реал" с 2005 года.

Читать также: Рамос приблизился к мировому рекорду по числу матчей за сборную | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Модрич не сдержал слез, когда команда поздравила его с рекордом (видео)

Модрич не сдержал слез, когда команда поздравила его с рекордом (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов