Рамос не может договориться с "Реалом" о контракте

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"Реал" не может договориться со своим капитаном Серхио Рамосом об условиях нового соглашения, сообщает As.

Мадридцы предлагает защитнику контракт на 1 год и сокращение зарплаты на 20% ("Реал" планирует предложить это всем игрокам).

Однако, испанец уверен, что заслуживает как минимум 2-летнего договора или соглашения по схеме "1+1", но с сохранением прежней зарплаты.

"Сливочные" не думают, стоит ли заключать долгосрочный контракт с футболистом, которому 30 марта исполнится 35 лет. Рамос настаивает, что у него впереди еще несколько лет карьеры.

Напомним, защитник выступает за "Реал" с 2005 года.