Рамос не поможет "Реалу" в матче ЛЧ с "Интером"
Защитник "Реала" Серхио Рамос не сможет помочь мадридцам в матче 4-го тура Лиги чемпионов.
34-летний футболист получил травму бедра в матче сборной Испании против Германии (0:6).
Матч "Интер" - "Реал" пройдет 26 ноября в Милане и начнется в 23:00 мск.
А еще: Кандидат в президенты "Барселоны" не исключил трансфер Рамоса| http://soccernews.ru
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|20
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|20
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|20
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|Мальорка
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