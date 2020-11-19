Рамос не поможет "Реалу" в матче ЛЧ с "Интером"

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Рамос не поможет "Реалу" в матче ЛЧ с "Интером"

Защитник "Реала" Серхио Рамос не сможет помочь мадридцам в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

34-летний футболист получил травму бедра в матче сборной Испании против Германии (0:6).

Матч "Интер" - "Реал" пройдет 26 ноября в Милане и начнется в 23:00 мск.

А еще: Кандидат в президенты "Барселоны" не исключил трансфер Рамоса| http://soccernews.ru
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