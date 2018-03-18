Рамос не поможет "Реалу" в матче с "Жироной"

Защитник "Реала" Серхио Рамос не сыграет в матче 29-го тура чемпионата Испании с "Жироной", сообщает официальный твиттер клуба.

Причина отсутствия игрока в заявке не разглашается. Также матч пропустят защитник Ашраф Хакими, полузащитники Даниель Себальос и Маркос Льоренте, а также нападающий Борха Майораль.

Заявка королевского клуба на эту встречу выглядит так:

вратари: Навас, Касилья

защитники: Карвахаль, Вальехо, Варан, Начо, Марсело, Эрнандес

полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Асенсио, Иско, Ковачич

нападающие: Роналду, Бензема, Бэйл, Васкес

Матч "Реал" – "Жирона" состоится сегодня, 18 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.

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