Рамос не сыграет с АПОЭЛ

Тренерский штаб "Реала" не включил защитника Серхио Рамоса в заявку на матч пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против АПОЭЛ.

Напомним, что в субботу во время мадридского дерби капитану "сливочных" сломали нос.

Матч АПОЭЛ - "Реал" состоится во вторник в 22:45 по московскому времени.

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