Рамос не сыграет в матче с "Реалом"
Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен
Испанский защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала", сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, футболист не успел восстановиться после травмы, и по-прежнему не тренируется в общей группе.
В нынешнем сезоне 35-летний Рамос провел за ПСЖ пять матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Матч ПСЖ - "Реал" состоится 15 февраля. Начало встречи – в 23:00 мск.
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