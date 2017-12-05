Рамос недоволен критикой Роналду в адрес молодых игроков "Реала"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос остался недоволен критикой, которую в адрес молодых игроков команды посылает ее лучший бомбардир Криштиану Роналду.

Так, по сведениям испанской прессы, 31-летний защитник был возмущен тем, что португалец при каждом удобном случае в общении с прессой намекает, что прибывшее в королевский клуб летом пополнение не соответствует уровню ушедших из стана "сливочных" Пепе, Хамеса Родригеса и Альваро Мораты.

Напомним, Фабрегас не исключил переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru