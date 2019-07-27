Рамос - о матче с "Атлетико": "Мы обосрались"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос сделал заявление после поражения своей команды от "Атлетико" со счётом 3:7 в матче Международного Кубка Чемпионов.

"Очень плохой результат. После ужасного первого тайма задача была просто забыть о нём и постараться выиграть второй. По крайней мере, мы сделали это. Товарищеские матчи нужны, чтобы набрать форму. Мы восприняли игру как товарищескую, соперник - нет. Мы обосрались. Проиграть можно по-разному, но только не так.

Тем не менее, наши амбиции всё те же. Ещё слишком рано делать выводы. Мы должны продолжать работать и сохранять хороший настрой. Верю в команду и мадридизм. Я бы первым ушёл из клуба, будь у меня хоть один процент сомнений", - цитирует Рамоса Marca.

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