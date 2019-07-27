Рамос - о матче с "Атлетико": "Мы обосрались"
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос сделал заявление после поражения своей команды от "Атлетико" со счётом 3:7 в матче Международного Кубка Чемпионов.
"Очень плохой результат. После ужасного первого тайма задача была просто забыть о нём и постараться выиграть второй. По крайней мере, мы сделали это. Товарищеские матчи нужны, чтобы набрать форму. Мы восприняли игру как товарищескую, соперник - нет. Мы обосрались. Проиграть можно по-разному, но только не так.
Тем не менее, наши амбиции всё те же. Ещё слишком рано делать выводы. Мы должны продолжать работать и сохранять хороший настрой. Верю в команду и мадридизм. Я бы первым ушёл из клуба, будь у меня хоть один процент сомнений", - цитирует Рамоса Marca.
Не пропустите видеообзор матча "Реал" - "Атлетико". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32