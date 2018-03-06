Рамос о матче с ПСЖ: "Каждый из игроков "Реала" будет стараться показать свой максимум"

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос рассказал о том, чего ожидает от ответной встречи Лиги Чемпионов с ПСЖ.

"Мне нравится то, что я делаю, и мне нравится каждый момент. У меня такой же энтузиазм, как и всегда. Я не устаю от побед, я стараюсь быть взволнованным в каждом матче.

Каждый из игроков "Реала" будет стараться показать свой максимум, мы будем сосредоточены в ответном матче с ПСЖ. Мы уважаем их, но у нас также есть сильные стороны, чтобы реализовать свой потенциал.

Мы рады, что Марсело вернулся в команду. Его счастливое лицо в игре – большой плюс для нас", - сказал он.

Ответная игра 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Реалом" и ПСЖ пройдет сегодня, 6 марта. . | http://soccernews.ru