Рамос - о поражении от "Бетиса": "Дерьмо какое-то"
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос дал комментарии после поражения своей команды от "Бетиса" в матче 27-го тура Примеры.
"Это абсолютно справедливый результат. Дерьмо какое-то. "Бетис" сыграл в свой футбол, а мы действовали нестабильно, выдавая хорошие отрезки только периодически, чего недостаточно. Мы должны были играть более интенсивно. Мы не потеряли голову после победы над "Барселоной". Ещё много играть. Если мы хотим выиграть чемпионат, то не имеем права упускать такие возможности", - приводит слова Рамоса Marca.
"Реал" спустя неделю после победы в Эль Класико снова упустил лидерство в Примере.
"Сливочные" проиграли "Бетису" со счётом 1:2, пропустив решающий гол на 82-й минуте от воспитанника "Барселоны" Кристиана Тельо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14