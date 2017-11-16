Рамос о возможном уходе Роналду: "Меня это не касается"

Теги серхио рамоскриштиану роналдуреал мадрид

Рамос о возможном уходе Роналду: "Меня это не касается"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос отказался комментировать возможный уход из клуба его партнера по команде Криштиану Роналду.

В частности, на просьбу испанских журналистов высказать свое мнение о потенциальном расставании "сливочных" с ведущим бомбардиром 31-летний защитник ответил: "Спросите лучше об этом его, меня этот вопрос не касается".

Напомним, летом "Реал" может лишиться своего звездного трио ВВС. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов