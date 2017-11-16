Рамос о возможном уходе Роналду: "Меня это не касается"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос отказался комментировать возможный уход из клуба его партнера по команде Криштиану Роналду.

В частности, на просьбу испанских журналистов высказать свое мнение о потенциальном расставании "сливочных" с ведущим бомбардиром 31-летний защитник ответил: " Спросите лучше об этом его, меня этот вопрос не касается ".

Напомним, летом "Реал" может лишиться своего звездного трио ВВС. | soccernews.ru