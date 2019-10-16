Рамос о выходе Испании на Евро-2020: "Это для вас, Луис"
Защитник сборной Испании Серхио Рамос посвятил выход команды на Евро-2020 экс-тренеру сборной Луису Энрике.
"Это для вас, Луис!" - подписал Рамос фото в своем инстаграме.
Напомним, что Энрике возглавил сборную Испании в июле 2018 года, однако в июне 2019 года покинул пост по семейным обстоятельствам.
Через два месяца стало известно о кончине его 9-летней дочери, которая боролась с остеосаркомой.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2