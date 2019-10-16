Рамос о выходе Испании на Евро-2020: "Это для вас, Луис"

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Рамос о выходе Испании на Евро-2020: "Это для вас, Луис"

Защитник сборной Испании Серхио Рамос посвятил выход команды на Евро-2020 экс-тренеру сборной Луису Энрике.

"Это для вас, Луис!" - подписал Рамос фото в своем инстаграме.

Напомним, что Энрике возглавил сборную Испании в июле 2018 года, однако в июне 2019 года покинул пост по семейным обстоятельствам.

Через два месяца стало известно о кончине его 9-летней дочери, которая боролась с остеосаркомой.

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