Рамос - о завершении карьеры: "Думаю, ещё нескоро"

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Капитан мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос высказался о своём будущем.

Напомним, что 30 марта звёздному защитнику исполнилось 35 лет.

"Я уйду, когда наступит нужный момент. Возможно, моя семья сыграет роль в принятии этого решения. Но пока я думаю о пятой победе в Лиге Чемпионов, о Чемпионате Мира и Олимпийских играх. Мне хочется стать большой частью истории "Реала" - лучшего клуба в мире. Поэтому, думаю, я ещё нескоро завершу карьеру. Полагаю, что моё тело само почувствует, когда пора заканчивать. А пока я хочу по-настоящему бороться за титулы", - приводит слова Рамоса AS.

По окончании нынешнего сезона испанский футболист может стать свободным агентом. Его контракт с "Реалом" истекает 30 июня, и сторонам пока не удаётся договориться о продлении соглашения.

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