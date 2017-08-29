Рамос о "Золотом мяче": "Не вижу ничего безумного в своей возможной победе"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос высказался о том, реально ли ему стать обладателем "Золотого мяча".

"В последнее время "Золотой мяч" - поле для выяснения отношений между Месси и Криштиану. Но награду, например, выигрывал Каннаваро, поэтому я не вижу ничего безумного в своей возможной победе. Если мне дадут его, это будет исторический момент" - цитирует Рамоса 101 Great goals.

Напомним, что Роналду или Месси выигрывали "Золотой мяч" на протяжении 9 лет подряд.

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