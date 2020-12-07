Рамос общался с Пересом по поводу нового контракта

Защитник "Реала" Серхио Рамос хочет подписать новый 2-летний контракт с зарплатой 12 млн евро в год.

Испанец надеется завершить карьеру в мадридском клубе.

Однако, сторонам не удалось договориться о новом контракте. Капитан хочет получить 2-летнее соглашение с зарплатой в размере 12 млн евро в год после уплаты налогов. "Реал" пока не согласился на такой вариант, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что Рамос напрямую вопросу продления договора с президентом "Реала" Флорентино Пересом.