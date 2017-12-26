Рамос обсудил с Пересом будущее Бензема

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Рамос обсудил с Пересом будущее БенземаКапитан мадридского "Реала" Серхио Рамос обсудил с президентом своего клуба Флорентино Пересом будущее своего партнера по команде Карима Бензема.

В частности, как информирует испанская пресса, 31-летний бек стал очередным игроком "сливочных", который разочаровался во французском форварде. Учитывая неудачную игру Бензема в текущем сезоне, Рамос попросил босса королевского клуба уже в зимнее трансферное окно приобрести нового нападающего, уровень которого будет соответствовать лучшей команде мира.

Напомним, зимой "Реал" может потерять трех игроков. | soccernews.ru

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