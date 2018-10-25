Рамос обсудил с руководством "Реала" будущее Лопетеги

В среду в мадридском "Реале" состоялось совещание по будущему главного тренера команды Хулена Лопетеги, информирует El Chiringuito.

По сведениям источника, в обсуждении планов королевского клуба относительно сложившейся ситуации приняли генеральный менеджер Хосе Анхель Санчес и капитан "сливочных" Серхио Рамос. На текущий момент времени прессе не удалось узнать информацию относительно итогов этой встречи.

Вчера "Реал" неубедительно обыграл чешскую "Викторию" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Уже в воскресенье подопечные Лопетеги сыграют в Эль Класико против каталонской "Барселоны". | soccernews.ru