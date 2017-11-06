Рамос объяснил, почему после игры с "Лас-Пальмасом" Роналду был расстроен

Теги серхио рамоскриштиану роналдуреал мадридлас пальмас

Рамос объяснил, почему после игры с "Лас-Пальмасом" Роналду был расстроенКапитан мадридского "Реала" Серхио Рамос объяснил, почему после вчерашнего матча Ла Лиги против "Лас-Пальмаса" ведущий бомбардир его команды Криштиану Роналду был расстроен.

"Криштиану всегда расстраивается, когда он не забивает, но он продолжает делать разницу. Криштиану и Карим скоро забьют голы. Мы не волнуемся из-за того, что они забили лишь несколько голов, потому что они оба имеют большое значение для команды, главное для нас - выигрыш", - цитирует 31-летнего бека Mirror.

Напомним, своим мнением о голевой засухе Роналду поделился Зидан. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планеты

Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планеты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов