Рамос объяснил, почему после игры с "Лас-Пальмасом" Роналду был расстроен

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос объяснил, почему после вчерашнего матча Ла Лиги против "Лас-Пальмаса" ведущий бомбардир его команды Криштиану Роналду был расстроен.

"Криштиану всегда расстраивается, когда он не забивает, но он продолжает делать разницу. Криштиану и Карим скоро забьют голы. Мы не волнуемся из-за того, что они забили лишь несколько голов, потому что они оба имеют большое значение для команды, главное для нас - выигрыш", - цитирует 31-летнего бека Mirror.

Напомним, своим мнением о голевой засухе Роналду поделился Зидан. | soccernews.ru