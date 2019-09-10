Рамос оценил шансы ван Дейка на "Золотой мяч"



Защитник "Реала" Серхио Рамос выразил мнение, что игрок обороны "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк заслуживает вручения "Золотого мяча".

"Если ван Дейку вручат "Золотой мяч", то он получит его совершенно по делу. Вирджил является классным защитником.

Игрокам обороны сложнее получить такую награду. Но хорошо, что за приз борются не только Месси и Роналду. У других теперь тоже есть шанс", - приводит слова Рамоса Marca.

Напомним, что в тройку претендентов на "Золотой мяч", помимо ван Дейка, входят нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

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