Рамос оценил свой дебют в составе ПСЖ

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Центральный защитник ПСЖ Серхио Рамос высказался после матча 15-го тура Лиги 1 против "Сент-Этьена" (3:1).

Эта игра стала дебютной для 35-летнего футболиста в составе парижской команды.

"Это уникальные ощущения. Я счастлив и очень доволен. Я долго не играл, поэтому это особенный день для меня. Важно было помочь команде и провести на поле все 90 минут. Мы хорошо сыграли, взяли три очка. Нужно продолжать в том же духе. Для первого матча всё прошло хорошо, со временем мы с одноклубниками узнаем друг друга лучше, и это придаст нам ещё больше сил", - приводит слова Рамоса официальный сайт клуба.

Испанец с лета не мог дебютировать за ПСЖ из-за двух травм подряд.

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