Рамос одержал 300-ю победу в Примере, ранее только 7 игроков добирались до этой отметки

В рамках 28-го тура чемпионата Испании "Реал" на своём поле обыграл "Сельту" со счётом 2:0.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РЕАЛ" - "СЕЛЬТА"

Таким образом, капитан "сливочных" Серхио Рамос одержал 300-ю победу в матчах Примеры.

Как сообщает твиттер Педро Мартина, 32-летний защитник стал восьмым игроком, который достиг этой отметки.

Ранее данный показатель покорился Мануэлю Санчису, Андресу Иньесте (по 312), Хави (322), Раулю (327), Лионелю Месси (332), Андони Субисаррете (333) и Икеру Касильясу (334).

Стоит отметить, что Рамос выиграл 19 матчей в составе "Севильи" и 281 - в составе "Реала".

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