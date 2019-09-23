Рамос одержал 400-ю победу в составе "Реала"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос достиг серьёзной отметки по числу побед в составе "сливочных".

33-летний футболист выиграл 400-й матч в футболке "бланкос".Юбилейным стал поединок против "Севильи", в котором столичная команда взяла верх над соперником со счётом 1:0.

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, сыграл 611 матчей, забил 84 гола и сделал 39 результативных передач.

Выступая за королевский клуб, звёздный центрбек завоевал 20 трофеев, в том числе 4 Кубка Чемпионов.

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