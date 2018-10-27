Рамос одобрил приход в "Реал" Конте

2 Теги реал мадридсерхио рамосантонио конте

Рамос одобрил приход в "Реал" КонтеКапитан мадридского "Реала" Серхио Рамос одобрил переезд на "Сантьяго Бернабеу" итальянского тренера Антонио Конте.

Так, согласно информации Sport Mediaset, одним из препятствий прихода в королевский клуб 49-летнего специалиста было мнение ряда ведущих игроков команды. Однако Рамос все же изменил свою позицию, дав свое согласие на то, чтобы новым наставником "сливочных" стал именно бывший рулевой лондонского "Челси".

Напомним, нынешний главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги вполне может лишиться своей должности после воскресного Эль Класико.

Не пропустите: "Реал" готовит щедрое предложение "Тоттенхэму" по Почеттино. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Felix DeSouza

Ramos - Condom редкостный!

Ответить
Джамбон

тут даже спорить нечего

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 28 января

Главные новости дня: 28 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 21 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
18 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов