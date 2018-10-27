Рамос одобрил приход в "Реал" Конте
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос одобрил переезд на "Сантьяго Бернабеу" итальянского тренера Антонио Конте.
Так, согласно информации Sport Mediaset, одним из препятствий прихода в королевский клуб 49-летнего специалиста было мнение ряда ведущих игроков команды. Однако Рамос все же изменил свою позицию, дав свое согласие на то, чтобы новым наставником "сливочных" стал именно бывший рулевой лондонского "Челси".
Напомним, нынешний главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги вполне может лишиться своей должности после воскресного Эль Класико.
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