Рамос определил самого важного игрока "Реала" на сегодняшний день

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос определил самого важного игрока своей команды на сегодняшний день.

Так, по сведениям испанской прессы, 31-летний защитник попросил главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана не использовать ротацию в отношении полузащитника Иско в играх, которые могут быть потенциально сложными для команды ввиду того, что игра королевского клуба в нынешнем сезоне во многом зависит от действий 25-летнего хавбека.

Напомним, "Реал" вновь интересуется Алабой. | soccernews.ru