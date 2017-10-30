Рамос определил самую проблемную позицию "Реала", которая требует усиления

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос определил самую проблемную позицию своей команды, которая требует усиления уже в зимнее трансферное окно.

Как информирует испанская пресса, 31-летний защитник уже сообщил руководству своего клуба о том, что "сливочные" срочно нуждаются в приобретении центрального бека мирового уровня ввиду частых травм Рафаэля Варана и не соответствующей статусу европейского гранда игре Начо Фернандеса.

Напомним, "Реал" поборется с "Атлетико" за вингера ПСЖ. | soccernews.ru