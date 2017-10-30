Рамос определил самую проблемную позицию "Реала", которая требует усиления

Теги серхио рамосреал мадридначо фернандесрафаэль варан

Рамос определил самую проблемную позицию "Реала", которая требует усиленияКапитан мадридского "Реала" Серхио Рамос определил самую проблемную позицию своей команды, которая требует усиления уже в зимнее трансферное окно.

Как информирует испанская пресса, 31-летний защитник уже сообщил руководству своего клуба о том, что "сливочные" срочно нуждаются в приобретении центрального бека мирового уровня ввиду частых травм Рафаэля Варана и не соответствующей статусу европейского гранда игре Начо Фернандеса.

Напомним, "Реал" поборется с "Атлетико" за вингера ПСЖ. | soccernews.ru

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