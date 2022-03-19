Рамос определился со своим будущим в ПСЖ
Центральный защитник ПСЖ Серхио Рамос не собирается менять клуб ближайшим летом.
По информации L’Equipe, звёздный испанец считает, что ему по силам в следующем сезоне оправдать возложенные на него ожидания.
Контракт 35-летнего футболиста с парижским клубом рассчитан до июня 2023 года.
После перехода в ПСЖ Рамос провёл 5 матчей и забил 1 гол, пропустив большинство игр из-за травм.
Не пропустите: ПСЖ недосчитался около 20 миллионов евро из-за провала в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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|Лион
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|Монпелье
|28
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|Монако
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|Страсбур
|27
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|Анжер
|28
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|Бордо
|28
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|13
|Нант
|28
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|14
|Брест
|28
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|Метц
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|Дижон
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|28
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|Амьен
|28
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