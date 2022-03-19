Рамос определился со своим будущим в ПСЖ

Теги псжсерхио рамос

Рамос определился со своим будущим в ПСЖ

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Центральный защитник ПСЖ Серхио Рамос не собирается менять клуб ближайшим летом.

По информации L’Equipe, звёздный испанец считает, что ему по силам в следующем сезоне оправдать возложенные на него ожидания.

Контракт 35-летнего футболиста с парижским клубом рассчитан до июня 2023 года.

После перехода в ПСЖ Рамос провёл 5 матчей и забил 1 гол, пропустив большинство игр из-за травм.

Не пропустите: ПСЖ недосчитался около 20 миллионов евро из-за провала в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Зарема ярко высказалась о судействе в матче "Нижний Новгород" - "Спартак"

Зарема ярко высказалась о судействе в матче "Нижний Новгород" - "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов