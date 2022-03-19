Рамос определился со своим будущим в ПСЖ

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Центральный защитник ПСЖ Серхио Рамос не собирается менять клуб ближайшим летом.

По информации L’Equipe, звёздный испанец считает, что ему по силам в следующем сезоне оправдать возложенные на него ожидания.

Контракт 35-летнего футболиста с парижским клубом рассчитан до июня 2023 года.

После перехода в ПСЖ Рамос провёл 5 матчей и забил 1 гол, пропустив большинство игр из-за травм.

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