Рамос опубликовал видео со своей свадьбы

Капитан мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос в соцсетях поделился видеороликом со своей свадьбы с Пилар Рубио.

Напомним, что торжество состоялось 15 июня в Севилье.

В минувшем сезоне 33-летний Рамос сыграл за "Реал" 42 матча, забил 11 голов и сделал 2 ассиста.

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