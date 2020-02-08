Рамос оскорбил Эдегора во время матча "Реал" - "Реал Сосьедад"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос снова продемонстрировал свои не лучшие человеческие качества.

Во время четвертьфинального матча Кубка Испании против "Реал Сосьедада" защитник "сливочных" вступил в конфликт с Мартином Эдегором.

Норвежец грубо сфолил на Рамосе и пошёл доказывать арбитру, что сыграл чисто.

Реакция 33-летнего центрбека на произошедшее получилась эмоциональной. Среди прочего он выкрикнул: "Эй, Эдегор! Сукин ты сын".

Напомним, что полузащитник выступает за "Реал Сосьедад" на правах аренды, а его трансфер принадлежит как раз "Реалу".

Не пропустите: Судья, возможно, допустил две результативные ошибки в пользу "Реал Сосьедада" в матче с "Реалом". | http://soccernews.ru