Рамос оскорбил Эдегора во время матча "Реал" - "Реал Сосьедад"

Теги реал мадридреал сосьедадсерхио рамосмартин эдегор

Рамос оскорбил Эдегора во время матча "Реал" - "Реал Сосьедад"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос снова продемонстрировал свои не лучшие человеческие качества.

Во время четвертьфинального матча Кубка Испании против "Реал Сосьедада" защитник "сливочных" вступил в конфликт с Мартином Эдегором.

Норвежец грубо сфолил на Рамосе и пошёл доказывать арбитру, что сыграл чисто.

Реакция 33-летнего центрбека на произошедшее получилась эмоциональной. Среди прочего он выкрикнул: "Эй, Эдегор! Сукин ты сын".

Напомним, что полузащитник выступает за "Реал Сосьедад" на правах аренды, а его трансфер принадлежит как раз "Реалу".

Не пропустите: Судья, возможно, допустил две результативные ошибки в пользу "Реал Сосьедада" в матче с "Реалом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости: 7 февраля

Главные новости: 7 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов