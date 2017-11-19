Рамос остался недоволен игрой двух одноклубников в матче против "Атлетико"

Капитан "Реала" Серхио Рамос остался недоволен игрой двух своих одноклубников в мадридском дерби Ла Лиги против "Атлетико".

Так, по информации испанской прессы, 31-летний бек согласился со мнением большинства фанатов королевского клуба, которые считают что в поединке против "матрасников" "сливочные" действовали вдевятером, так как форварды Карим Бнзема и Криштиану Роналду напрочь выпали из игры.

Напомним, у Рамоса диагностирован перелом носа. | soccernews.ru