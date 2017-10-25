Рамос остался недоволен уровнем игры одного из летних новичков "Реала"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос остался недоволен уровнем игры своего партнера по линии обороны в клубе Хесуса Вальехо.

Как информирует Diario Gol, 31-летний защитник уже высказал свою позицию тренерскому штабу своей команды по своему молодому одноклубнику, который пока не дебютировал за "сливочных". В частности, Рамос заявил, что 20-летний бек просто не готов к игре за столь именитый клуб, поэтому лучшим выходом в такой ситуации стала бы его продажа или сдача в аренду.

Напомним, в "Реале" определились с возможной заменой для Бэйла. | soccernews.ru