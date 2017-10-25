Рамос остался недоволен уровнем игры одного из летних новичков "Реала"

Теги серхио рамосхесус вальехореал мадрид

Рамос остался недоволен уровнем игры одного из летних новичков "Реала"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос остался недоволен уровнем игры своего партнера по линии обороны в клубе Хесуса Вальехо.

Как информирует Diario Gol, 31-летний защитник уже высказал свою позицию тренерскому штабу своей команды по своему молодому одноклубнику, который пока не дебютировал за "сливочных". В частности, Рамос заявил, что 20-летний бек просто не готов к игре за столь именитый клуб, поэтому лучшим выходом в такой ситуации стала бы его продажа или сдача в аренду.

Напомним, в "Реале" определились с возможной заменой для Бэйла. | soccernews.ru

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