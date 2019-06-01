Рамос остался в "Реале" благодаря Зидану

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сыграл ключевую роль в том, что капитан команды Серхио Рамос передумал покидать клуб.

Как сообщает ESPN, французский наставник уговорил самого испанца отказаться от ухода, а также поговорил с президентом "бланкос" Флорентино Пересом, убедив того не продавать игрока.

Отмечается, что Зидан считает Рамоса важной фигурой в новом проекте "бланкос".

Напомним, что у защитника было выгодное предложение из Китая. Его контракт с "Реалом" рассчитан до 2021 года.

В текущем сезоне Рамос забил 11 голов и сделал 2 ассиста в 42 матчах.

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