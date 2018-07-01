Рамос отдал лишь на 20 точных передач меньше в игре с Россией, нежели все игроки соперника

Капитан сборной Испании Серхио Рамос отдал лишь на 20 точных передач меньше в основное время игры 1/8 финала Чемпионата Мира против России, нежели все игроки соперника.

Так, 32-летний защитник "красной фурии" за 90 минут поединка успешно передал мяч своим партнерам 141 раз. Все же игроки российской команды вместе взятые за это время отдали только 162 точных передачи.

Напомним, Рамос стал рекордсменом сборной Испании. | soccernews.ru