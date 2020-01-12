Рамос отказался называть "Атлетико" врагами

Капитан "Реала" Серхио Рамос заявил, что не хочет называть мадридский "Атлетико" врагами. Об этом сообщает Marca.

"Некрасиво называть "Атлетико" врагами, они, скорее, конкуренты.

"Атлетико" - неудобный соперник с отличными футболистами. Они никогда не теряют надежду Но мы тоже отлично готовы к финалу. За титул будем бороться до последнего", - сказал Рамос.

Напомним, сегодня, 12 января, состоится финал Суперкубка Испании между "сливочными" и "матрасниками". Начало - в 21:00 (мск).

А еще: Рамос занял второе место в рейтинге самых удаляемых игроков последнего десятилетия. Лидирует футболист из РПЛ| http://soccernews.ru