Рамос отказался общаться с испанским политиками из-за ситуации с коронавирусом

Теги реал мадридсерхио рамосдани карвахалькоронавирус

Рамос отказался общаться с испанским политиками из-за ситуации с коронавирусом

Правительство Испании провело видеоконференцию с игроками Примеры.

Как сообщает Cadena Ser, от "Реала" в разговоре должен был участвовать капитан Серхио Рамос, однако он не захотел общаться с чиновниками из-за того, что не согласен с их политикой по борьбе с коронавирусом. За все время в Испании было зафиксировано более 27 тысяч смертельных случаев.

Отмечается, что вместо Рамоса с политиками разговаривал Дани Карвахаль.

"Реал" занимает в Примере второе место, отставая от "Барселоны" на два очка.

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