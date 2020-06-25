Рамос отреагировал на критику в адрес "Реала" из-за судейства

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос считает выдумкой теории о благосклонности судей к его команде.

"Вокруг нас много шума, потому что мы лидируем в чемпионате. До этого разговоров было значительно меньше. Я не думаю, что есть предвзятость и решения принимаются в чью-либо пользу. Кажется, будто мы должны благодарить судей за то, что находимся на первом месте. Люди много выдумывают", - цитирует Рамоса Marca.

Напомним, что "Реал" выиграл все четыре матча после возобновления сезона, победив "Эйбар" (3:1), "Валенсию" (3:0), "Реал Сосьедад" (2:1) и "Мальорку" (2:0).

В турнирной таблице Примеры "сливочные" лидируют благодаря преимуществу над "Барселоной" по результатам личных встреч.

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