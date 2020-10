Рамос отреагировал на опрос France Football, где его признали лучшим защитником в истории

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос рассказал о своём отношении к тому, что читатели журнала France Football признали его лучшим защитником в истории футбола.

"Один факт, что France Football устраивает такой опрос, заставляет меня гордиться", - написал Рамос в твиттере, сопроводив публикацию улыбающимся эмодзи.

Just @francefootball asking makes me proud. https://t.co/rYLCQEOxTU