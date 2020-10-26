Рамос отреагировал на опрос France Football, где его признали лучшим защитником в истории

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Рамос отреагировал на опрос France Football, где его признали лучшим защитником в истории

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос рассказал о своём отношении к тому, что читатели журнала France Football признали его лучшим защитником в истории футбола.

"Один факт, что France Football устраивает такой опрос, заставляет меня гордиться", - написал Рамос в твиттере, сопроводив публикацию улыбающимся эмодзи.

Рамос выиграл 22 трофея с "Реалом" и 3 титула со сборной Испании. В течение карьеры он забил 125 голов в 876 матчах.

Вариант, что игрок "сливочных" является лучшим защитником в истории поддержали 68% проголосовавших, 32% - против.

Не пропустите: Рамос прокомментировал пенальти в ворота "Барселоны" в матче с "Реалом". | http://soccernews.ru
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