Рамос отреагировал на завершение карьеры Касильясом

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Рамос отреагировал на завершение карьеры Касильясом

Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос высказался по поводу новости о том, что его бывший партнер Икер Касильяс объявил о завершении карьеры.

Ранее 39-летний футболист, перенесший год назад сердечный приступ, официально сообщил о том, что заканчивает карьеру футболиста.

"Футбол благодарит тебя, друг. Ты навсегда останешься легендой", - написал Рамос в твиттере.

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