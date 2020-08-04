Рамос отреагировал на завершение карьеры Касильясом

Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос высказался по поводу новости о том, что его бывший партнер Икер Касильяс объявил о завершении карьеры.

Ранее 39-летний футболист, перенесший год назад сердечный приступ, официально сообщил о том, что заканчивает карьеру футболиста.

El fútbol te da las gracias a ti, amigo.

Por siempre una leyenda @IkerCasillas. https://t.co/Sbg5odnd00 — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 4, 2020

"Футбол благодарит тебя, друг. Ты навсегда останешься легендой", - написал Рамос в твиттере.

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