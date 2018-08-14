Рамос ответил Клоппу

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос ответил главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу, который обвинил его в намеренном нанесении травмы вингеру "красных" Мохамеду Салаху в финальном матче Лиги Чемпионов.

"Это был не первый финал, который он проиграл. Может быть, он хочет использовать это как повод для объясненния своего поражения. Некоторые из нас уже много лет работают на очень высоком уровне, но я не уверен, что он может сказать то же самое ", - приводит слова 32-летнего бека "сливочных" Bleacher Report.

Напомним, "Реал" отказался от предложения ПСЖ подписать Кавани. | soccernews.ru